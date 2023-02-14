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Emre Çolak’ın futbolu bırakması 1 gün sürdü

Dün sosyal medya hesabından aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyuran Emre Çolak, bugün yaptığı yeni paylaşımla tekrar futbol oynayacağını açıkladı

Giriş: 14.02.2023 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
Emre Çolak’ın futbolu bırakması 1 gün sürdü
İHA

Geçtiğimiz aylarda İspanya 3. Lig takımı CF Intercity'e transfer olan ve dün, "Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" diyerek futbolu bıraktığını açıklayan Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla futbola geri döndüğünü duyurdu. Tecrübeli futbolcu, mesajında, “Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım” ifadelerini kullandı.

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