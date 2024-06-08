Emre Bey: Sevgili değil, arkadaşız
Oyuncu Emre Bey, Cihangir sokaklarında bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Bey, "Sevgili değil, arkadaşız" dedi
Giriş: 08.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:46
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emre Bey, önceki gece Cihangir sokaklarında objektiflerine yansıdı.
Oyuncu, gazetecilerin sorularına; "Öncelikle yanımda bulunan hanım setten arkadaşım, sevgilim değil. Birlikte ortak arkadaşımızın doğum günü onun yanına gidiyoruz. Her şey gayet iyi, yaza girdik bol bol dinleneceğim" yanıtını verdi.
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