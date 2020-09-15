Fenerbahçe Kulübü daha önce başlattığı 'açık artırma ile forma' projesinde ilk satış gerçekleşti.

İnternet sitesi üzerinden satışa çıkan Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz maç formaları 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.

Ömer Faruk'un ilk lig maçında giydiği forma ise 101 bin 907 TL'ye alıcı buldu.