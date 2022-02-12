Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Bu müsabaka iki takımın teknik adamları için de ayrı bir önem arz ediyor. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun, Fenerbahçe’de sportif direktörlük yaptığı dönemde Erol Bulut ise sarı-lacivertli takımın başında bulunuyordu. Bulut, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü olmuştu.

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