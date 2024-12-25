Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, HT Spor'un konuğu!

%100 Futbol yine çok özel bir yayınla ekranlara geliyor. Bir döneme futbolculuklarıyda damga vuran Türk futbolunun eşsiz kariyerlerinden şimdilerin teknik direktörleri Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz HT Spor'a konuk oluyor.

👔 Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun konuk olacağı %100 Futbol Özel, bu akşam 19.00'da HT Spor'da! 📺 pic.twitter.com/orcgApBQbq — HT Spor (@HTSpor) December 24, 2024

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Rıdvan Dilmen ve Sine Çakır Heyse soracak özel isimlerin kariyerlerden satır başları, elde ettikleri başarılar ve teknik adamlık kariyerleri %100 Futbol özel yayınında masaya yatırılacak.

Sine Çakır Heyse'nin sunumuyla Rıdvan Dilmen ile %100 Futbol bu akşam 19.00'da HT Spor'da!