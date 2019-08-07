Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cagliari'yle hazırlık maçında karşılaşırken Emre Belözoğlu, 1530 gün sonra Kadıköy'e golle geri döndü.

Son olarak 30 Mayıs 2015'te Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'ün çimlerine ayak basan tecrübeli futbolcu bir de gol atarken maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe taraftarının şefkatini, sevgisini üzerimde hep hissettim. Bugün Diego ve Alper'e karşı taraftarımızın bir tepki olduğunu gördüğümde üzüldüm. Fenerbahçe 3 Temmuz'u yaşadı ve ayakta durduysa, bu taraftarımız sayesinde oldu."

"Ben çok hatalar yapmış bir oyuncuyum, hala yapıyorum. Belki bazı oyuncularımız taraftarlarımızın gözünde beklentileri karşılamamış olabilir ama onlardan, bu desteği bizden esirgememelerini istiyorum."

"Ne kadar büyük olursak olalım, camiadan büyük olamayız. İnanıyorum ki, Fenerbahçe taraftarı, o birlikteliği sağlayacaktır ve formayı giyen oyuncuya karşı şefkati gösterecektir. Gerçekten onlara çok ihtiyacımız var, üzüldüğümü söylemek istiyorum."