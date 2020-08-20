Fenerbahçe son yılların aksine transferin son günlerini değil ilk günlerinde takviyeleri bir bir açıkladı. İlk olarak 8 Ağustos'ta 4 transfer birden duyuran Kanarya, 11 günde toplam 8 ismi renklerine bağladı. Fenerbahçe, 2010-2011'den bu yana 9. kez gittiği Topuk Yaylası kampına ilk kez bu kadar çok yeni transferle başladı.