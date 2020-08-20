Fenerbahçe transfer dönemine fırtına gibi bir giriş yaptı. Bir bir takıma katılan yeni isimler açıklanırken, Fenerbahçe her anlamda tarihi bir süreçten geçiriyor. 25 Temmuz 2020'de kariyerinin son resmi maçına çıkan Emre Belözoğlu, 25 günlük süreçte müthiş bir sportif direktör performansına imza attı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından oyuncu ve hoca arayışlarında başkan Ali Koç'la sürekli toplantılar yapan Emre, tam anlamıyla sezon biter bitmez çalışmalarına start verdi. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'ın açıklandığı tarihi günde bile kulüp binasında olmayıp transfer görüşmesi yapan Emre, tıpkı futbolculuk kariyeri gibi sportif direktörlüğe de çok hızlı başladı.
Sarı-Lacivertliler'in şu ana kadar kadrosuna kattığı tüm isimlerle bizzat ilgilenen Emre Belözoğlu'nun önerdiği ve görüşmelerini yaptığı 7 futbolcuya da Fenerbahçe bonservis bedeli ödemedi. Dün İstanbul'a gelen Jose Sosa'nın da takıma katılmasıyla bu sayı 8'e yükselecek.
Takım Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına başlarken, Düzce'ye gitmeyen Emre Belözoğlu, tüm transfer çalışmalarını bizzat yönetiyor. Sürekli transfer görüşmesi yapan ve takıma katılacak yeni isimleri belirlemek için yoğun çaba sarf eden Emre'nin bu başarısı rakamlara da yansıdı.
Fenerbahçe son yılların aksine transferin son günlerini değil ilk günlerinde takviyeleri bir bir açıkladı. İlk olarak 8 Ağustos'ta 4 transfer birden duyuran Kanarya, 11 günde toplam 8 ismi renklerine bağladı. Fenerbahçe, 2010-2011'den bu yana 9. kez gittiği Topuk Yaylası kampına ilk kez bu kadar çok yeni transferle başladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!