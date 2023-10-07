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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu: "Sarı kart haklı bir sarı karttı" - MKE Ankaragücü Haberleri

        Emre Belözoğlu: "Sarı kart haklı bir sarı karttı"

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından, "Buradaki en büyük payın yine oyuncu grubunun olduğunu söyleyerek başlayayım. Ben üç günlük kısa çalışmalarımızda ne gösterdiysek, oyuncular elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştılar, gayret ettiler" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:47 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:47
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        "Sarı kart haklı bir sarı karttı"
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        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kayserispor 3-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, “Bizim için gerçekten tahminimizin üstünde de güzel bir başlangıç oldu. Çok uzatmadan buradaki en büyük payın yine oyuncu grubunun olduğunu söyleyerek başlayayım. Ben üç günlük kısa çalışmalarımızda ne gösterdiysek, oyuncular elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştılar, gayret ettiler. Bundan dolayı ben ve ekibim çok mutluyuz. Büyük bir camia geldiğimizin farkındayım. Burada bizden beklentiler yüksek. Taraftarın baskısı çok yüksek. Bunu pozitife çevirmek adına elimden geldiğince oyuncuların üstündeki baskıyı almak adına elimden gelen her şeyi yapacağım ama bu da oyuncuları motive etmeli. Ben ve ekibim bunu başarmaya çalışacağız. Bugün baktığınızda stat tam dolmamasına rağmen inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Onların mutluluğu bütün oyuncu grubunda çok mutlu ediyor. Burada emeği olan herkesin payı var. Sayın başkanımız önderliğinde bu camia taraftarıyla, sporcusuyla birleşerek inşallah güzel günler gelecek diye ümit ediyorum. Bugün bizim için biraz önce söylediğim gibi tahmin üstünde çok güzel bir akşamdı” ifadelerini kullandı.

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        “Saha içi parselasyonu olan ama kesinlikle penetresi olan bir oyun istiyorum”

        Herkesin kendine göre futbola bakışının olduğunu ve her teknik adamın da oyun içerisinde düşüncelerinin farklı olduğunu belirten Belözoğlu, “Kendimce oyuna sahip olan, topa sahip olan bir takıma verdiği topu da çabuk kazanmak üzerine bir oyun planım var. Bu maç özelinde değerlendirmelerimizi Kayseri özelinde yaptık. Onların oyuncu profillerine göre bazı tercihler yaptık. Merkezde 2 tane stoperi vardı. Bir sol stoperini sağ ayaklı olmasından dolayı biraz onu sol ayağına yönlendirip Bajic için kapamasını istedik, bunu iyi yaptılar. Onun da sol bek oynadığı çok riskli paslarının olduğunu düşünmüştük. Topları da kazandık aslında ilk yarıda da sonuçlandırabilirdik. Yani üç, dört tane böyle planımız vardı. Bunlardan bir tanesiydi. Siz anlattım her maçın özel planlarımız olacak. Her maç adına ama ben daha topa sahip olmadan planlı saha içi parselasyonu olan ama kesinlikle penetresi olan bir oyun istiyorum. Bunu da yapmak kolay değil. Bunun için de çalışmamız gereken zamanlarımız var. Bizim avantajımız 2 tane milli ara olacak. Bu dönemlerde arkadaşlarla çalışma imkanımız olacak ama istediğim güçlü oyunu. Tam anlamıyla inşaat etmek için süreye ihtiyacımız var. İnşallah da bu süreyi skorlarda desteklerse, taraftarın camianın bütünlüğüyle inşallah güzel günler yaşarız” değerlendirmesinde bulundu.

        "Sarı kart haklı bir sarı karttı"

        Hakemlerin tavırlarının teknik adamlar adına yaklaşımların iç açıcı olmadığını dile getiren Belözoğlu “Yaklaşımlar çok uyarıcı, tonlar yüksek. Ben 23 senemi futbola verdim. 19 yaşından itibaren de A milli takıma hizmet ediyorum. 40 yaşına kadar A Milli takımda forma giydim. Kimseden de özel bir saygı beklemiyorum. Bulunduğum makam itibariyle yani teknik direktörlük makamı itibariyle hakemlerin biraz daha diyaloglarını bence daha olumlu, daha birleştirici üslupla yapması gerekiyor. Biz hata yapsak da onların toparlayıcı üslupla tabii ki hakaret etmediğimiz sürece kurallar dairesinde sınırın dışına çıkmadığımız sürece Başakşehir ile 3 maçlık bir periyodum oldu bugün dördüncü maçım hakemlerin üslubu birçok teknik adamla paylaştık, kendi aramızda istişarelerimiz oldu. Çok memnun edici değil. Bu üslup böyle devam ederse ister istemez o gerginliklere vesile olur. Fakat sarı kart haklı bir sarı karttı, biraz çizgiyi ihlal etmişiz. Yeni alışıyorum kulübe ve çizgiye biraz yakın içeriye ondan dolayı oldu” dedi.

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