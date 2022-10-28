Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir maç oynadıklarını belirten Belözoğlu, "Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. İstediğimiz gibi giderken işler çok basit bir gol yedik. Karşımızda bence zaten grubun en iyi takımı var. Onları bugün de yenebilirdik, ilk maçta da yenmiştik. Ama tabii ki hem fiziki hem bireysel kalite olarak bizden daha üstteler. Kabul etmek gerekiyor. Bence ilk yarıda 1-0 içeri girebilseydik çok daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. İki önemli oyuncumuzun sakatlanması da aynı anda içeriden yapacağımız hamle gücünü biraz azalttı. Maçın biraz böyle bir senaryosu da oluştu. Üzgünüm." diye konuştu.

Belözoğlu, karşılaşmada orta sahadaki oyuncularının yaşadığı sakatlıkların kendilerini etkilediğinin altını çizerek, "Bizim için daha ilk yarıdan Mahmut'un sakatlanması, oraya Berkay'ı almamıza sebep oldu. Ondan sonra Lucas Biglia sakatlanınca oraya Ömer'i aldık. İkisi de aslında bu pozisyonu oynamaya, yan yana oynamaya çok alışık değiller. Bizim oyunumuzun tam merkezi olan iki oyuncu oyundan çıktı. Hem Lucas hem Mahmut. Burada gerçekçi olmak lazım. Fiorentina'nın kulübesiyle bizim kulübemiz arasında bir kalite farkı var." ifadelerini kullandı.

Fiorentina'nın oyunu almak için hamleler yaptığını anlatan Emre Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de elimden geldiğince ön tarafa sonradan iki hamle yaptım ama oyunu istediğimiz merkezde koruma ve taşıma anlamında eksik kaldık. Sonrasında da bir son 10 dakika bence istediğimiz gibi gitti. Orada birkaç pozisyona girebilirdik. Ama karşımızda 25 oyuncusuyla çok kaliteli bir takım var. Biz listeye 23 oyuncu yazabildik. Üç oyuncumuz sakat kaldı İstanbul'da. Biz buraya biraz eksik bir kadroyla geldik diyebiliriz."

Belözoğlu, hedeflerinin grubu ilk sırada bitirip, son 16 turuna kalmak olduğunu belirterek, "Bu akşamki sonuçtan memnun değilim ama biz ilk sıradayız, perşembe bir maçımız daha var. Onu kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rakipleri Fiorentina'nın hem Serie A'ya hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne iyi başlamadığını, buna karşın onları gruplarının hep favorisi gördüğünü ifade eden Belözoğlu, rakiplerinin iyi bir teknik adama sahip olduğunu ve kaliteli oyuncularının bulunduğunu kaydetti.