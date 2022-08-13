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Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e ziyaret - Magazin haberleri

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e ziyaret

Başakşehir Futbol Kulübü Teknik direktörü Emre Belözoğlu, tatil için geldiği Bodrum'da Fatih Terim'i evinde ziyaret etti

13.08.2022 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.

  • Önceki gün Türkbükü'de eşiyle birlikte görüntülenen Belözoğlu, bot ile Fatih Terim'in iskelesine yanaştı. Emre Belözoğlu, eski hocası ile hasret giderdi.

  • Daha sonra eski milli futbolcu Semih Şentürk ve ünlü basketbolcu Barış Ermiş de iskeleye geldi.

  • Fatih Terim, misafirlerini evinin bahçesinde ağırlayadı. Terim, Şentürk, Belözoğlu ve Ermiş, uzun süre sohbet etti.

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