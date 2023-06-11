Belözoğlu, "Bu kadar kötü bir oyun ve başlangıç... Oyunun bir 20 dakikalık bölümü, sanki hiçbir şey çalışmamışız gibiydi. Oyuncuların canı sağ olsun. Buraya kadar getirdiler. Buraya gelene kadar 3 tane Türkiye Kupası şampiyonunu eleyerek geldiler. Ne yazık ki, belli anlamda geride kaldığımızı gösterdi bu final. Bu finalde Fenerbahçe değil, başka bir takım da olsa eğer oyuna böyle başlasaydık geride kalırdık. Fenerbahçe'nin oyuncu yapısı çok güçlü. Fenerbahçe, merkezi oyunları oynama konusunda üstün bir takım. Biz de merkezde 2 tane top kaptırdık. Çalıştığımız konulardı. Futbol bazen böyle karşınıza çıkabiliyor. 55 tane maç oynadık. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Daha güçlü, bunlardan ders alarak devam edeceğiz. Üzüntü verici bir final oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." dedi.

Emre Belözoğlu, sözlerine, "Oyuncuların yorgunluğu, 55 maç, deprem. Benim oyuncu grubum yoruldu. 35-40. saniyede hata yapılıyor. Yorgunluk işareti. Sorumluluk bizim. Fenerbahçe, bugün bizden daha fazla kupayı kazanmayı hak etti." diye devam etti.