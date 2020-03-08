Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik ekibe destek veren Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Belözoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda konuşacak çok fazla bir şey yok. İşimiz neyse işimizi yapıyoruz. Susmamızın özellikle bir nedeni yok. Bizim de konuşacak zamanlarımız olacak. Sadece zamanlamayla alakalı" ifadelerini kullandı.