Süper Lig'in bitimine 3 hafta kalırken; yazdığı hikayenin son sayfalarına gelen yaşayan efsane Emre Belözoğlu da futbola veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta sahne alan Emre Belözoğlu, bir kez daha adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli futbolcu, 1990'lar, 2000'ler, 2010'lardan sonra 2020'de de gol atmayı başarırken, Ankara'daki bu mücadele birçok tesadüfü de beraberinde getirdi.
İLK DEPLASMAN MAÇI ANKARA'DAYDI!
Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Emre Belözoğlu, Süper Lig kariyerinde İstanbul dışına çıktığı ilk deplasman Ankara'ydı... 1 Ağustos 1997'de Galatasaray forması ile Ankaragücü'ne karşı son 7 dakika forma giyen Emre, kapanışı da yine bir Başkent deplasmanında yaptı. Bu durum Emre'nin hikayesine yazılan tesadüflerden sadece bir tanesi...
İLK DIŞ SAHA GOLÜ BAŞKENT'TE GELMİŞTİ!
Gençlerbirliği karşısında ağları sallayarak durumu 1-1 yapan ve takımına 1 puanı kazandıran kaptan Belözoğlu, Süper Lig kariyerinde deplasman golünü Ankara'da kaydetmişti. Emre, Galatasaray'ın 7 Mart 1998'de Şekerspor ile Başkent'te oynadığı maçta ağları sallamıştı. Fenerbahçe'nin 2'si evinde 1'i de Beşiktaş'la olmak üzere 3 maçı kalırken; Emre Belözoğlu, İstanbul dışındaki son golünü de Ankara'da kaydetti.
İLK DERBİ BEŞİKTAŞ SON DERBİ BEŞİKTAŞ!
Emre'yi ilerleyen haftalarda bekleyen bir diğer tatlı tesadüf ise Beşiktaş deplasmanı... Emre, Süper Lig kariyerinde ilk derbi maçı kadrosuna 21 Eylül 1997'de Beşiktaş'a karşı alınmıştı. 39 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'nin 33. haftada Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma ile son derbisine çıkacak.
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