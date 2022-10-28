Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fiorentina'ya yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında itirafta bulundu.

Futbolculuğu döneminde Fiorentina'ya transferinin gündeme gelip gelmediği sorusunu İtalyanca yanıtlayan Belözoğlu, "Fatih Terim, Fiorentina'ya geldiğinde beni o dönem istemişti. Ben o sırada Galatasaray'daydım. Galatasaray, yüksek bir para istemişti. Fiorentina da o parayı verememişti. Ama Fatih hocayla bir görüşmemiz olmuştu. Zaten bir sene sonra da ben Inter'e imzayı attım." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, İtalya'nın kendisi için her zaman özel olduğunu dile getirerek, İtalya'nın ve Inter'in her zaman kalbinde olduğunu sözlerine ekledi.