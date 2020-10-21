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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Fenerbahçe'den sezon başında emekli olan ve futbol hayatına veda eden Emre Belözoğlu, geçtiğimiz gün eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte objektiflere yansıdı.

Çiftin, Emirgan'da başlayan sabah koşusu Bebek'te son buldu. 40 yaşındaki eski futbolcu koronavirüs salgınına karşı maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Eşini örnek almayan Emre Belözoğlu, telefonu ile sık sık hararetli bir görüşme gerçekleştirdiği görüldü.