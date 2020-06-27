Yeni Malatya'nın attığı ilk golden önce Fenerbahçe kalecisi Altay gelişi güzel bir vuruş yaparak topu taca gönderdi.

Sinirlenen kaptan Emre, takım arkadaşına dönerek "Neden buraya oynamıyorsun" ifadeleriyle sitemde bulundu. Altay, sakin ol şeklinde karşılık verirken, tacı kullanan Yeni Malatya kaleye çok yakın bir bölgeden serbest vuruş kazandı.

Fofana'nın kullandığı serbest vuruşta Youssouf Ndayishimiye topu ağlara gönderirken, Emre Belözoğlu adeta çılgına döndü. Golden sonra genç kalecinin yanına yaklaşan Emre "Görüyorsun demi Altay" ifadeleriyle sitem etti