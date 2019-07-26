Emre Belözoğlu çılgına döndü!

Fenerbahçe, dün oynadığı hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olurken mücadelenin son anlarına kaptan Emre Belözoğlu'nun yaşadığı tartışma damga vurdu.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan tecrübeli futbolcu üst üste yapılan fauller sonrası sinirlenirken rakip futbolcu Torunarigha ile tartışma yaşadı.

Gerilim son düdüğün ardından da devam ederken Emre, öfkeli şekilde Torunarigha'nın peşinden giderek tünele girdi. Tünelde ortam daha da gerilirken iki takımın teknik heyetleri ve futbolcuları arasında arbede yaşandı. Gerginlik araya girenlerin ve polisin yardımıyla güçlükle dindirildi.