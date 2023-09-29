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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Emre Bayraktar: Bugünkü görüntümüz için camiadan özür diliyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Emre Bayraktar: Bugünkü görüntümüz için camiadan özür diliyoruz

        Samsunspor Teknik Sorumlusu Emre Bayraktar, kaybettikleri Gaziantep FK maçında verdiklerini görüntüden dolayı camiadan özür diledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 23:30 Güncelleme: 29.09.2023 - 23:30
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        "Bugünkü görüntümüz için camiadan özür diliyoruz"
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        Gaziantep FK maçından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Samsunspor’da geçici olarak takımın başında görev alan Emre Bayraktar, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi

        Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Bayraktar, “Bugün çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu maç için çok çalıştık. Tesisten dışarı çıkmadık diyebilirim. Sonucu ise alamadık. İlk 17 dakikada top bizim ayağımızdayken basit hatalardan 2 gol yedik. 2 isabetli şuttan 2 gol yedik. Diğer maçlarda da benzer durumlar yaşandı. Geri dönüşler bizim gibi zor günler geçiren takımlar için kolay olmuyor. İkinci yarı 3-5-2’ye döndük. İkinci yarı istek ve arzumuz arttı. Rakibe gol atmak için yeterli sayıda isabetli şut çekemedik. Görüntümüz toplamda iyi değildi. Bugünkü görüntümüz için camiadan özür diliyoruz. Ben de 6 haftadır hayal kırıklığı yaşıyorum. Kenetlenme zamanımız geldi. Geçen yıl da aynıları yaşandı. Mevcut kadromuzla yola devam edeceğiz. Onların camia ile kenetlenmesi lazım. Bunu özellikle kötü günde yapmamız lazım. Biraz daha oyunculara destek vermek gerekiyor” dedi.

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