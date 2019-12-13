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Ünlü şarkıcı Emre Aydın, Cadde Bostan Kültür Merkezinde konser verdi. Şarkıcı, sahne performansıyla hayranlarının dikkatini çekti. Yoğun ilginin olduğu konserde, yüzlerce kişi, hep bir ağızdan Emre Aydın, şarkılarına eşlik etti.

Aydın, şarkı aralarında yaptığı esprilerle ve çığlık atan hayranlarına verdiği cevaplarla konser salonunda keyifli anlar yaşandı.



ÜNLÜ ŞARKICI SEVENLERİNİ KIRMADI

Sahnede sevenlerini kırmayıp bütün isteklerini tek tek söyleyen ünlü şarkıcı, konser süresini uzatarak seyircisini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Seyircisinden kopamayan Aydın, sahneden ayrılırken "Gönül isterdi ki sabaha kadar sizlerle şarkı söyleyelim, ama bize ayrılan süreyi bile aştık" diyerek hayranlarının alkışları ile şahane bir final yaptı.