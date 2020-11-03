Emre Aydemir'e milli görev

Daha önce dünyanın en büyük kulüplerinden Arsenal’de futbol bilimi ve antrenörlüğü eğitimini alan ve Arsenal’in eğitim departmanı bünyesinde bulunan Aydemir, Arsenal altyapısında asistan olarak da çalışmıştı.
Son yıllarda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde futbol bilimi ve antrenörlüğü üzerine eğitimler veren Aydemir, 2011 yılından beri İngiltere Futbol Federasyonu üyesidir.
İngiltere Futbol Federasyonu’nda antrenör mentörü olarak yer alan, İngiltere’deki üniversitelerde spor üzerine düzenlenen kariyer günlerinde konuşmacı olan Aydemir, liseyi Londra’da spor bilimi üzerine tamamlamıştır. Londra Metropolitan Üniversitesi’nde çift anadal yaparak Futbol Bilimi ve Antrenörlüğü ve Spor Psikolojisi'nden mezun olan Aydemir, bu iki alanda lisans eğitimini alan tek Türktür. Aydemir ayrıca Leeds Beckett Universitesi’nde psikoloji üzerine yüksek lisansına devam etmektedir.
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