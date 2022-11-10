Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, ortalığı birbirine kattı

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç, noterde işlem yaptırdığı sırada hakkında arama kararı olduğu anlaşılınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Sarnıç, kendini yere bıraktı. Müdahale etmek isteyen polise de hakaret ettiği öne sürüldü.
ARANMASI OLDUĞU ANLAŞILDI
DHA'nın haberine göre Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Maltepe Küçükyalı Mahallesi'ndeki 17. Noter'de işlem yaptığı sırada, hakkında Düzce 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nce suç delillerini bildirmeme suçundan, aranması olduğu anlaşıldı.
Noter çalışanları polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis, Sarnıç'ı işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.
ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Sarnıç, karakola götürüldükten sonra, polis memurlarına zorluk çıkardı. Kendisini yere bırakan Sarnıç, polis memurlarına da müdahale ettiği sırada küfür ve hakaret etti.
Kadın memurun tüm çabasına rağmen yerden kalkmayan ve hakaretlerine devam eden Sarnıç'a, diğer polisler müdahale etti.
Hakaretlerine devam eden Yağmur Sarnıç, 'Görevli memura mukavemet' suçundan nezarete atıldı. Sarnıç bu sırada da polislere küfür ve hakaret ettiği de öne sürüldü.
Sarnıç, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 'Memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi. Yağmur Sarnıç'ın karakolu birbirine kattığı o anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde Sarnıç'ın kendini yere bıraktığı, polisin tüm ısrarı ve müdahalesine rağmen dakikalarca yerden kalkmadığı görülüyor.
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