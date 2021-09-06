Boşandılar!

Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık'ın boşanmasına karar verdi. Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'ta kaldı.

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç, 2012'de nikah masasına oturmuştu.