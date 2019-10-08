Emre Altuğ: Programımızın reytinglerinden çok memnunuz - Magazin haberleri

Ünlü popçu ve oyuncu Emre Altuğ, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Oğluyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde kısa bir tura çıkan Altuğ, kendine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Altuğ, "Güldür Güldür’ün startını dün verdik. Her şey gayet güzel gidiyor. Maşallah diyelim, programımızın reytinglerinden çok memnunuz" dedi.