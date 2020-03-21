İHA

Futbol dünyasının korona virüs nedeniyle insanlara gönderdiği mesajlara Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba da dahil oldu. Emre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Evde kal' mesajı verdi. Yıldız futbolcu, kardeşi ile futbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve 'Boynuz kulağı geçti. #EvdekalTürkiye' notunu ekledi.

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