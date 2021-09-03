TRT Spor'un haberine göre Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'dan eski futbolcusu Emre Akbaba'yı satın alma opsiyonu olmaksızın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2023 yılına kadar uzatmıştı.

Emre Akbaba, bugün UEFA'ya bildirilen Avrupa Ligi kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 73 resmi müsabakada 14 gol attı ve 8 asist yaptı.