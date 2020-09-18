Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.
Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Manevi tazminatın, kaza tarihi olan 22 Eylül 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi de kararlaştırıldı.
- Olay
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.
Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını iddia eden Kenan Doğru tutuklanmıştı.
Emrah Serbes ise müşteki ailenin avukatının talebiyle "sürücünün belirlenmesi için güvenlik kamera görüntüleri ve emniyet kemeri izlerinin tespitini istemesi" üzerine otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek, 28 Eylül 2017'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.
Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek, kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi de cezayı onamıştı.
Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Emrah Serbes'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.
Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.
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