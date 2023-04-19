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Emrah Ormanoğlu’ndan bronz madalya!

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Arman Eloyan’ı 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı

Giriş: 19.04.2023 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
Emrah Ormanoğlu’ndan bronz madalya!
İHA

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, Fransız rakibi Arman Eloyan’ı 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Emrah Ormanoğlu, İsrailli rakibi Daniel Popov’u 11-1’lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ermeni rakibi Arsen Harutyunyan ile karşılaşan Emrah, 7-0 mağlup olmasına rağmen rakibinin finale yükselmesi sonrası bronz madalya maçına çıktı.

Bronz madalya mücadelesinde milli sporcu Fransız rakibi Arman Eloyan’ı 2-1 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

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