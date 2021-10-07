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Emrah ödüllerini çocuklarına ithaf etti

Önceki gün katıldığı törende "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü" ve "Götür Beni Gittiğin Yere" ile "Yüzyılın Şarkısı" ödüllerini alan Emrah, "Çok duygulandım" dedi. Ünlü şarkıcı, ödüllerini çocukları Elyesa ve Eleysa'ya ithaf etmeyi de ihmal etmedi

07.10.2021 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Emrah ödüllerini çocuklarına ithaf etti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gossipmag Business Dergisi Ödülleri geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle ikinci kez sahiplerini buldu. Derginin imtiyaz sahibi M. Ada Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen gecede sanat ve iş dünyasını ünlü isimleri bir araya geldi.

Özlem Yıldız ile Şenol İpek'in sunuculuğu üstlendiği geceye Emrah, Ivana Sert, Hande Yener, Nermin Tahmaz Aşçıoğlu, Feride Hilal Akın, Ferman Toprak, Gökçe Kırgız, Murat Başaran ve Bahar Gelir gibi çok sayıda isim katıldı.

EMRAH: 40 YIL GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN FİLM ŞERİDİ GİBİ GEÇTİ

Şarkıcı Emrah, "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü" ve "Götür Beni Gittiğin Yere" ile "Yüzyılın Şarkısı" ödüllerini aldı. Geceye özel hazırlanan 2 VTR'yi davetlilerle birlikte sahnede izleyen Emrah, duygulu anlar yaşadı.

Sanat kariyerinde 40. yıla geride bırakan Emrah, "Şu an 40 yıl gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim." dedi.

Ödülleri çocukları Elyesa ve Eleysa'ya ithaf eden 50 yaşındaki Emrah, salondakiler tarafından ayakta alkışladı.

TÖRENE TERLİKLE KATILDI

Hande Yener, "Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı" ve "Sahte" şarkısı ile "Yılın En İyi Şarkısı" ödüllerinin sahibi oldu. Terlikleriyle geceye katılan Hande Yener, ödülünü Ada Demir'in elinden aldı.

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