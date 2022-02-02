Kızının doğum günü için şarkı yaptı

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2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kiker'in kızı Eleysa, 5. yaşına bastı. Ünlü sanatçı, kızının doğum günü için sürpriz bir çalışmaya imza attı.

Emrah, Eleysa için 'Kızım' adlı şarkıyı besteledi. Mustafa Özen yönetmenliğinde kliplendirilen şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR DAĞ GİBİ YANINDAYIM"

Kızına armağan ettiği şarkıyı sosyal medya hesabından yayınlayan Emrah, gönderisinde Eleysa'ya şu sözlerle seslendi:

Eleysa'm doğum günün kutlu olsun yavrum. 5 yaşındasın artık gözümün nuru. Canım kızım bu şarkıyla sana aşkımı ilan ettim. Sen benim ciğerparemsin. İyi ki benim kızımsın, iyi ki senin babanım. Rabbim sana mutlu sağlıklı ve güzel ömürler nasip etsin. Şunu hiçbir zaman unutma prensesim; ömrümün sonuna kadar dağ gibi senin yanındayım. Seni seviyorum aşkım.

'BOŞANMA' İDDİASI

Öte yandan geçen sene Emrah ve Sibel Kirer'in boşanacağı ileri sürülmüştü. 'Ayrılık' haberlerine ilişkin açıklama yapan ikiliden Kirer, "Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık, yüzüğüm de parmağımda. Evleri ayırdığımız doğru değil." diyerek, iddiaları yalanlamıştı.

Elyesa adında bir oğlu daha bulunan Emrah ve Sibel Kirer, ünlü çiftlerin aksine çocuklarını kameralardan uzakta büyütüyor.