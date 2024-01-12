Emrah Erdoğan: Çocuklarım en güzel aşklarım
Emrah Erdoğan, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına çocuklarının isimlerini söyleyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusunu, "Benim iki tane evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" şeklinde cevapladı
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Emrah Erdoğan, Etiler'deki bir alışveriş merkezindeydi. 15 yıl aradan sonra yılbaşı gecesi sahneye çıkan ve gözyaşlarını hâkim olamayan Erdoğan, duygularını muhabirlerle paylaştı.
- 2
"SAHNELERİ ÖZLEMİŞİM"
Gazetecilerle sohbet eden Emrah Erdoğan, "Sahnede olmak beni hep heyecanlandıran bir şey olduğu için o heyecan yine oldu. Sahnelere devam edeceğim, özlemişim. Benim için sahnede olmak ayrı bir güzellik. Orada sevenlerimizle birlikte şarkılarımızı söyledik. Çok güzel geçti. İlgi çok güzeldi" dedi.
- 3
"ÇOCUKLARIM EN GÜZEL AŞKLARIM"
Erdoğan, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularına çocuklarının isimlerini söyleyerek yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "2024'te aşk beklentiniz var mı?" sorusunu, "Benim iki tane evladım var; Elyesa ve Eleysa. Onlar benim her şeyim. Hayatımın anlamları. Oğlum, kızım en güzel aşklarım onlar" şeklinde cevapladı.
-
- 4
"DÜNYA BİR YANA, ONLAR BİR YANA"
Çocuklarını gözlerden uzakta tutan Emrah Erdoğan, ayrıca, "Evlatlarıma özen gösteriyorum. Onların üstüne hassasiyetle duruyorum, titriyorum. O yüzden 'Allah nazardan korusun' diyorum. Onlar dünyaya geldikten sonra benim hayata bakış açım değişti. İyi ki varlar. Bu hayatta dünya bir yana, onlar bir yana" açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram