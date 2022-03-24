Emrah Apartmanı davasında 'Şov yapmayın' gerginliği

İzmir´in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı. Turgay Akkoçlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetti. 3'üncü celsede Turgay Akkoçlu tahliye edildi.
KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI
Davanın 4'üncü duruşmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Turgay Akkoçlu ve Hayati Uzun ile şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Davada söz verilen şikayetçi Osman Demir, "Depremde kızımı kaybettim. Etrafımızdaki binalar ayaklara kalırken bizim bina toprak yığınına dönüşmüş. Bizde kolon bile yok. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.
Demir'in ardından söz alan Şaziye Demir, kendisinin çıkarıldığı, kızının da hayatını kaybettiği enkazın fotoğrafını sanıklara gösterdi. Bu sırada mahkeme başkanı Demir'e 'Şov yapmayın' deyince, salonda gerginlik yaşandı. Şikayetçiler ve avukatları, mahkeme başkanına tepki gösterdi. Depremde oğlu Ali Çağan Kaygusuz'u kaybeden Fatma Kaygusuz da "Bize apartmanın sağlam olduğunu söylüyorlardı. Ancak içim rahat değildi. Binaya epoksi yapıldığını biliyorum. Şikayetçiyim" dedi.
Şikayetçilerden Hatice Seçil Akkuş da 2005 yılındaki depremin ardından binadaki kolon ve kirişlere güçlendirme yapıldığını söyledi. Duruşmada söz alan sanıklardan Turgay Akkoçlu binanın yıkılmasında sorumlu olmadığını söyledi.
Depremde gelini ve torunlarını yıkılan Emrah Apartmanı'nda kaybettiğini söyleyen diğer sanık Hayati Uzun ise "Takdiri ilahi' yorumunda bulundu. İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karar verdi. Sanıkların adli kontrollerinin devamına karar veren heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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