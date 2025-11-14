Emrah Altıntoprak, 'Kızılcık Şerbeti'ne veda etti

Emrah Altıntoprak, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne veda etti.

Emrah Altıntoprak, setten bazı fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, vedasını şu sözlerle gerçekleştirdi: "Herkesin kendi kızılcığı var. Ben benimkiyle vedalaşacağım müsaadenizle. Mustafayı 113 bölüm boyunca çok iyi oyuncular, çok iyi bir senaryo ve harika bir reji ekibiyle oynadım.

Müthiş bir iş tecrübesiydi ama daha önemlisi canavar gibi arkadaşlar kazandım. Bunlar utanır, söylemez ama tek ajandaları işlerini daha iyi yapmak olan birkaç genç - yaşlı çocuk; hepsi... Hepsinden onlarca şey öğrendim, telefonlarını da kaydettim. Şimdi ara sıra arıyorum; açmazlarsa evlerine gidiyorum. Onları ve yaptığımız işi çok seviyorum.

Onlar vesilesiyle bu işi yapmamıza yardım eden, bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim kızılcığım burada bitiyor. Gösterdiğiniz ilgi ve sevgi için sonsuz teşekkürler… Size de iyi seyirler.