Atalanta, Serie A'nın 12. Haftasında Empoli'ye konuk oldu. Mücadelede gol perdesi 32'de açıldı. Hans Hateboer skoru 1-0'a getirdi ve Atalanta'yı öne geçirdi.

Konuk ekip 42. dakikada penaltı kazanırken Koopmeiners vuruştan yararlanamadı ve ilk yarı 1-0'lık skorla noktalandı.

Atalanta 59'da farkı ikiye çıkardı: Mario Pasalic'in pasında Lookman skoru 2-0'a getirdi ve aynı zamanda maçın da sonucunu söyledi.

Bu galibiyetle birlikte 8. lig zaferini yaşayan Atalanta puanını 27'ye yükseltirken 5. mağlubiyetini alan Empoli haftayı 11 puanla noktaladı.