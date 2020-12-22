Empire State oyuncuları kimdir? Empire State filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İki çocukluk arkadaşın zırhlı arabayı soyma planıyla başlayan olayları konu alan Empire State oyuncularıyla ilgili detaylar haberimizde...

EMPİRE STATE OYUNCULARI KİMDİR?

Empire State oyuncuları arasında Liam Hemsworth, Dwayne Johnson, Emma Roberts, Nikki Reed, Michael Angarano gibi isimler bulunuyor.

EMPİRE STATE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Chris Potamitis Empire State Zırhlı Kamyon Şirketi'nde bir güvenlik görevlisi işine girer. Chris, şirketin gevşek güvenliğinden en iyi arkadaşı Eddie'ye bahsetme hatasını yapar ve kısa süre sonra farkında olmadan Rob the Abundant'ın orada depolandığı ayrıntılı bir planın içinde yer alır.

Stakes artmaya devam ederken, Chris ve Eddie peşlerinde olan Veteran NYPD Dedektifi James Ransone'yi ve kendi bölgelerinde kimin bir iş yaptığını bilmek isteyen yerel suç patronlarını alt etmek zorundadır.