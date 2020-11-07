Kulüpten yapılan açıklamada, A takım kadrosu ve teknik heyetinin dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Testler sonuçlanmış ve bir oyucumuzun testleri pozitif çıktı. Oyuncumuz, Beşiktaş karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.