Salon: Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Etki, Can Mavisu, Serhat Büker

Empera Halı Gaziantep: İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva, Jaiteh 19, Simpson, Tomas 2, Lemar 15, Kelly 12, Muhammed Doğan Şenli 4, Metehan Akyel

Anadolu Efes: Singleton 7, Doğuş Balbay, Micic 27, Dunston 15, Simon 2, Beaubois 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Ahmet Buğrahan Tuncer 4

1. Periyot: 9-18

Devre: 24-35

3. Periyot: 43-48