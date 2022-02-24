Emniyetten Gülistan Doku açıklaması

AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolan Doku'nun anne, baba ve kız kardeşinin dün saat 14.40 sularında Adalet Bakanlığı önüne geldiği belirtildi.

Daha sonra 25 kişilik bir grubun, Doku ailesine sözde destek vermek üzere Bakanlık önüne gelmesiyle olayın kitlesel eyleme dönüştürülmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, "Bunun üzerine ailenin kaldığı otele dönmesi sağlanmıştır. Bu süreçte Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir. Provokatif amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadesine yer verildi.