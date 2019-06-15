Emniyetten "Babalar Günü" videosu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Facebook ve Twitter hesabından "Kelimeler bir mektubun satırlarında ancak bu kadar anlam bulabilirdi. Onlar hepimizin kahramanı. Kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." başlığıyla video yayınlandı.

Şehit olan emniyet mensuplarına yazılan bir mektubun seslendirildiği, görev başında şehit olan babaların görüntülerinin yer aldığı klip, "Tüm şehitlerimiz nezdinde, bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarız." mesajıyla sona eriyor.