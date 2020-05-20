Emniyetin sevimli köpeği "Pakize" 11 yıldır polislerden ayrılmıyor

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2009'da bir polis memuru tarafından kentteki jandarma karakolundan getirilen, daha sonra tüm teşkilatın sahiplendiği köpeğe "Pakize" adı verildi.Tüm personelin yakından ilgilendiği köpeğin bakımını ve mama ihtiyacını da polis memurları karşılıyor.Burada kaldığı 11 yılda 10 ilçe emniyet müdürünün görevine tanıklık eden "Pakize", geçen sürede adeta kurumun maskotu haline geldi.Zaman zaman binanın içinde dolaşan "Pakize"nin kedilerle dostluğu ise dikkati çekiyor.- "'Pakize' adeta bizim bir personelimiz gibi"İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçeye tayini çıktığında kendisini ilk karşılayanlardan birinin "Pakize" olduğunu söyledi."Pakize"yi kapıda ilk gördüğünde şaşırdığını anlatan Özel, köpeğin 10 yıldır burada olduğunu duyunca çok sevindiğini dile getirdi.Köpeği tüm polislerin sahiplendiğini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:"Daha sonra Pakize'nin burada kendine göre arkadaşları oldu. Onlar da sokak kedileri. Bizler de onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Pakize, adeta bizim bir personelimiz gibi. Onunla yakından ilgileniyoruz. Bakımını ve temizliğini arkadaşlarımız takip ediyor. Hayvanlar insanların en sadık dostlarıdır. Hayvanı sevdiğiniz zaman o bunu hissediyor."Çok sevimli bir hayvana sahip olduklarını belirten Özel, köpeğin saldırgan olmamasının kendilerini ayrıca sevindirdiğini kaydetti.Özel, "Burada kendine ait bir yeri, tabağı ve döşeği var. Orada yatar orada kalkar. Dışarı çıkar dolanır. Tekrar buraya gelir. Başka bir yere gitmez. Buraya gelen diğer kediler de Pakize'nin bize kazandırdığı dostluklardır. Pakize onlarla çok iyi anlaşıyor." ifadelerini kullandı.
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