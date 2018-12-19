19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Emniyet güçlerinin görevlerini daha etkin ve hızlı şekilde yapmalarına olanak sağlayan teknolojik olanaklar artırılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda terörle mücadele, asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kurulumları gerçekleştiriliyor. Ayrıca okullarda güvenli eğitim ortamının tesis edilmesi amacıyla çevre görüntüleme sistemlerinin montajı yapılıyor.
Bununla birlikte, milli olarak geliştirilen yazılımlar sayesinde tüm sistemlerin tek merkezden yönetilmesi yeteneği de Emniyet Genel Müdürlüğüne kazandırıldı.
ASELSAN ana yükleniciliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi, gelecek yıl daha da yaygınlaştırılacak.
Proje kapsamında bugüne kadar toplam 41 bin kamera ve yaklaşık 5 bin 200 plaka tanıma sistemi kuruldu. Sistemler, devreye alma işlemleri tamamlanarak emniyet güçlerinin kullanımına sunuldu.
Sistemlerin ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilave ihtiyaçlarına istinaden hazırlanan ek paket için ASELSAN ile yeni bir sözleşme imzalandı.
Yapılan ek sözleşmeyle 2019 yılı sonuna kadar 3 bin 256 sabit ve 875 hareketli kamera, 221 Plaka Tanıma Sistemi, 84 Lazer PTZ ve 2 termal kamera tedariki sağlanarak Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.
- Sistemler akıllanacak, analiz yeteneği kazanacak
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında, yüksek çözünürlüklü kameraların kullanımıyla terör ve güvenlik olaylarının hızlı ve etkin şekilde çözümlenmesi, plaka tanıma ve ikiz plaka tespit başarı oranlarının artırılması, tek bir çatı yazılımla tüm sistemlerin tek merkezden yönetilebilmesi konularında önemli kazanımlar edinildi.
Aynı zamanda "Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri"nden elde edilen video görüntülerinden anlamlı sonuçlar çıkaracak ve emniyet güçlerinin olayları daha hızlı çözmelerine katkı sağlayacak video analiz sistemi geliştiriliyor. Bu sayede kişi ve nesne, kalabalık, normal dışı durum, trafik analizleri yapabilecek akıllı yazılımların kullanımıyla sistemlerin asayiş ve güvenliğe olan katkısının artırılması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan il/ilçe ve okullarda gerçekleştirilmesi gereken sistem kurulumları SSB tarafından başarıyla sürdürülüyor.
SSB, asayiş ve güvenliğe katkı sağlanması amacıyla ihtiyaç bildirilen tüm noktalar için sistem kurulumlarının yapılması, sistemlerin sorunsuz ve yüksek performansla çalışması için her türlü tedbirin alınması konularında çalışmalar gerçekleştiriyor.
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