Emniyet teşkilatı Ata'nın huzurunda

Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Aktaş başkanlığındaki heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aktaş, şunları kaydetti:
"İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir komutan olarak İstiklal Mücadelesini zafere ulaştırma noktasında milletimiz ile birlikte verdiğiniz eşsiz mücadele, çizdiğiniz istikamet ve çağı yakalamak için hayata geçirdiğiniz inkılaplarla milletimizin gönlünde 82 yıldır yaşamaya devam ediyorsunuz.
Türk Polis Teşkilatımız, milletimizle birlikte şahsınızdan aldığı güç, ilham ve cesaretle tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi demokrasimize, ülke bütünlüğümüze yapılan taarruza karşı koyarak, hatıranıza ve ideallerinize sahip çıktığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Emanetlerinize bugün de aynı yüksek ruh ve şuurla sahip çıkma, Türkiye Cumhuriyeti'mizi ilelebet yaşatarak daha yükseklere taşıma, birlik ve beraberliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azimle mücadele etme noktasında kararlı, içinde bulunduğumuz coğrafyanın kutup yıldızı olarak yeni zaferlere imza atmak için inançlıyız.
Milletimizden aldığımız destek ve kanunlardan aldığımız güçle, bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan her türlü şer odağının karşısında tek yürek olmaya devam edecek, hiçbir durum ve şartta huzur ve güvenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Aziz hatıranız önünde, gelecek nesillerimize daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışma azmimizi kararlılıkla bir kez daha ifade ederken şahsınıza ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyor, ebediyete intikalinizin 82. yılında manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."
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