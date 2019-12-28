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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı Twitter'da, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafı, trafik polisi aracı olarak paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu mesajını kendi hesabında paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dün Twitter'dan yerli otomobili önce makam aracı olarak sonra da taksi olarak gösteren paylaşımlar yapmış ve çok yakıştığını söylemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız" demişti.