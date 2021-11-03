Emniyet'ten 'Fenerbahçe forması' açıklaması

DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Fatih Aydın, uçakla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden dün İstanbul'a getirilmişti.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın sorgusuna yarın başlanacağı öğrenildi. Fatih Aydın'ın, cuma günü adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN FENERBAHÇE FORMASI ÖZÜRÜ

Öte yandan Fatih Aydın'ın üzerindeki Fenerbahçe formasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çiftlik Bank davası kapsamında aranan Fatih Aydın, 2 Kasım 2021 Salı günü saat 18.30 sıralarında yurt dışından havayolu ile ülkemize getirilmiştir. Şahsın İstanbul Havalimanından çıkışı sırasında üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü formasının bulunması, güzide kulübümüzün taraftarlarında haklı bir üzüntü ve tepkiye yol açmıştır. Yurt dışından gelişi sırasında şahsın üzerindeki siyah bir tişörtün altına forma giydiği, havalimanı çıkışında sağlık kontrolü sırasında kelepçesiz, polis bulunmayan ortamda yapılan sağlık kontrolünden formayla çıktığı görevlilerimizce tespit edilir edilmez, araç içerisinde siyah tişörtü tekrar giydirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sırasında üzerinde siyah tişört bulunmaktadır. Fenerbahçe taraftarının hassasiyetini anlıyor ve aynı hassasiyeti yürekten paylaşıyoruz. Üzüntüyle karşıladığımız bu olayda herhangi bir görevlimizin kasıt veya art niyetli yaklaşımı söz konusu olamaz." ifadeleri yer aldı.