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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Habertürk TV'deki özel yayının konukları arasında yer alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, o geceye ilişkin bir iddia ortaya attı. Darbe girişiminin başladığı saatlerde Emniyet teşkilatı yöneticilerinin toplandığını ve durum değerlendirmesi yaptığını belirten Perinçek, bütün polis teşkilatına "TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz" şeklinde bir SMS atıldığını öne sürdü.

Özel yayını Veyis Ateş ile birlikte modere eden Mehmet Akif Ersoy, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren polisin sokakta olduğunu anımsattı ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ve eski emniyet müdürlerinin iddiayı yalanlayan mesajlarını aktardı. Veyis Ateş de dönemin İçişleri Müsteşarı Selami Altınok'un iddianın yalan olduğunu söylediğini aktardı. Perinçek ise "Yalan söylüyorlar" diyerek iddiasını sürdürdü.

"PARALEL ÇETENİN GİRİŞİMİ DEDİK"

Daha sonra canlı yayına bağlanan dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın o saatlerde uçakta olduğunu, dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Saat 22.00'de kriz merkezinde arkadaşlarla bir araya geldik. O zamanki tanımlaması ile paralel çetenin darbe girişimi olduğu tarafımdan arkadaşlarımıza ifade edildi. Vakit kaybetmeksizin 81 ilde darbeci askerlere karşı silahlı mücadelede bulunulması, hiçbir Türk polisinin darbeci askerlere teslim edilmemesini, mümkünse proaktif davranılarak garnizonların etrafının çevrilmesi, askerin sokağa çıkmasının engellenmesi, karşı gelene gözaltı yapılması sonuna kadar karşılık verilmesi talimatı verildi. Böyle bir SMS gitmedi."

"22.15'TE 81 İLE TALİMAT GÖNDERDİM"

Lekesiz söz konusu talimatın saat kaçta gittiğinin sorulması üzerine, 22.15 sularında olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Bu talimatı sözlü olarak 81 ile gönderdim. Sözlü demek 81 ilden polis telsizinden tüm teşkilata 'Emniyet Genel Müdürü'nün talimatı bu şekildedir' diye anons edilmesidir. 22.30 civarında arkadaşlarımız da bunu yazılı talimat haline çevirmişler. Saat 23.00 civarında Sayın Bakan uçaktan inmişti. Olan biteni arz ettikten sonra 'Hukuki çerçevede talimatlar verdim, ilave talimatınız varsa yerine getireyim' dedim. Sayın Bakan da 'Talimatlarınız isabetlidir, bizim de talimatımızdır. Gereğini sonuna kadar yapalım, bu talimatların sonuna kadar arkasındayım' dedi."

"KURUMSAL DÜZEYDE DARBEYE KARŞI ÇIKTIK"

Perinçek'in SMS iddiası ile ilgili olarak "Münferit şeyler daha sonra geldi. Ama önemli olan 2014 yılı itibarıyla hukuki bir operasyon adı altında yapılan, esasen siyasi bir operasyon olan 17-25'i kast ediyorum... 2 yıl kadar önce böyle bir operasyonu gerçekleştiren Emniyet teşkilatının kurumsal düzeyde bu darbe girişimine karşı çıktığının altını çizmek istiyorum" dedi.

"POLİSİN KAHRAMANLIĞI TARİHE GEÇECEK"

Lekesiz, söz konusu SMS'i FETÖ'cü emniyet mensuplarının mı gönderdiğinin sorulması üzerine de "FETÖ'cülerin ne olduğu belli. Son derece münferit düzeyde bunlar olmuştur. Tespitiyle ilgili de yasal işlemler yapılmıştır. Kurumsal düzeyde demokrasiye karşı, meşru otoriteye karşı yapılan darbe girişimine karşı derhal silahlı mücadeleye girilmiş, karşı konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın, siyasi partilerin, halkın da desteği ile FETÖ'nün darbe girişimi akamete uğratılmıştır. Polis teşkilatının kahramanlığı, demokrasi tarihine altın harflerle geçecektir."

"FETÖ'CÜLERİN BİRBİRİNİ CESARETLENDİRMESİ"

Daha sonra yayına bağlanan dönemim İçişleri Müsteşarı Selami Altınok da "O süreçte özellikle İçişleri Bakanımızın verdiği talimat, Emniyet Genel Müdürümüzün verdiği talimat, 'Bu darbe girişimine karşı elimizdeki imkanlarla karşı duracağız. Milli iradeye karşı, seçilmiş hükümete karşı yapılmış menfur başkaldırıyı önleyeceğiz' talimatıdır" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in iddia ettiği SMS ile ilgili bilgisinin olmadığını ancak böyle bir SMS'in de söz konusu olmayacağını kaydeden Altınok, "Sisteme sızılmış olabilir mi" sorusu üzerine, "İçişleri Bakanlığı sistemi sızılacak, SMS atılacak bir sistem değildir. Celalettin Bey'in söylemiş olduğu konu, FETÖ'cü birtakım polislerin kendi aralarında birbirilerine cesaret vermelerinden öte bir şey değildir. Kurumsal bazda hem bakanımızın, bakan yardımcımızın, benim yazılı ve sözlü talimatı darbeci, FETÖ'cü hainlere karşı sonuna kadar direnmesi yönündedir. Bunun dışındaki sözler tamamen hem Emniyet teşkilatına hem de mücadeleyi veren arkadaşlarımıza yazık etmektir. Bu mücadele TSK'ya karşı verilmiş mücadele değildir. Üniforma giymiş hainlere karşı verilmiş mücadeledir. Silahlı kuvvetlere karşı mücadele verilir mi, bizim silahlı kuvvetlerimizdir."

EGM: MÜCADELEYE MİLLETİMİZ ŞAHİT

Emniyet Genel Müdürlüğü de bugün bir açıklama yaparak Perinçek'in iddialarını yalanladı. Emniyet'in açıklaması şöyle:

Öncelikle Emniyet Teşkilatı olarak şehitlerimizin olduğu bu acılı günümüzde açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyduğumuzu, ancak 15 Temmuz gibi önemli bir olaya ilişkin tarihe yanlış bir not düşülmesini önleme ve kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Habertürk TV kanalında 15 Temmuz’un 4. yıldönümünde yayınlanan bir programda 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet müdürlerinin toplantı yaptığı, bu toplantıda “TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz” şeklinde çıkan kararın mesaj ile teşkilatımız içinde tüm personele gönderildiği asılsız bir iddiada bulunulmuştur.

Demokrasimize, hukuk devletine, milli birlik ve beraberliğimize kasteden ve Türkiye’yi işgal etmek isteyen FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine karşı Teşkilatımız bütün gücüyle karşı koymuş, alçaklara fırsat vermemiş, bu yolda 63 şehit, 284 gazi vermiş, yapılan kahramanca mücadeleye bütün milletimiz şahit olmuştur.

İfade etmek isteriz ki; Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz. Bırakınız Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını, taşra teşkilatı da dahil hiçbir kademesinde iddia edildiği gibi bir konu gerçekleşmemiştir, benzer bir şifai emir de verilmemiştir.

Hal böyle iken aradan geçen 4 yıl içerisinde yapılan yargılamalar ve tanık beyanları da dahil olmak üzere maddi hiç bir delil de ortada yokken, böylesine yanlış, asılsız, mesnetsiz, zan altında bırakmaya dönük iddianın hangi amaçla ortaya atıldığı anlaşılamamıştır.

Asayiş, huzur ve güvenin sağlanmasının yanı sıra “esas misyonu demokrasinin teminatı olmak olan” ve vazifesini canı pahasına şerefi ile yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliğinin teminatı olmuş, aynı kararlılıkla bundan sonra da olmaya devam edecektir.