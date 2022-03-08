Emniyet'ten 8 Mart açıklaması

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl kutlanmakta olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle;

Bugün saat 16.00 itibariyle 81 ilimizde 22.759 kişinin katıldığı 368 etkinlik ile birlikte bugüne kadar toplam 41.129 kişinin katılımıyla 581 etkinlik yasalara uygun bir şekilde düzenlenmiştir.

Bugüne kadar 2’si bölücü terör örgütünün sembolü ile etkinlik alanına girmeye çalışan, 7’si etkinlik alanına girişte üst araması yaptırmamak için güvenlik güçlerimize pankart sopalarıyla ve muhtelif cisimler atmak suretiyle saldırıda bulunan ve 12’si kanuna aykırı eylem düzenleyen olmak üzere toplam 21 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Kanuna aykırı eylem gerçekleştiren 2 şahsa yönelik yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Gün içerisinde yasalara uygun olarak düzenlenecek etkinliklerin, huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmesi için tüm güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınmıştır.