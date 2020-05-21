HABERTURK.COM

Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan’da trafiğe kapattığı cadde ve sokakların 21 Mayıs Perşembe 00.00’dan itibaren yeniden trafiğe açılmasını, ayrıca halkın yoğun olduğu yerler, meydan ve caddeler ile duraklarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini kararlaştırdı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda da maske takma zorunluluğunun başlaması sonrası emniyet ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin en işlek cadde ve sokaklarında drone ile sesli uyarılarda bulunuyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!