TIR, 3 araca çarptı: 2'si ağır 9 yaralı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğün için Ortaköy ilçesine gittikleri öğrenilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaralıların yakınları, araç parçasıyla TIR sürücüsü İ.G.'e saldırdı.

Kontrolünü kaybederek araçlara çarptığını belirten İ.G., "Çarptığım araçları sürükledim. İlerideki araçtan haberim yok. Vatandaşların canı yandı, bana saldırmalarına bir şey diyemiyorum." diye konuştu. Otomobil sürücülerinden M.K. ise düğün konvoyunu beklediklerini ve araçlara bindikleri sırada kazanın meydana geldiğini kaydetti.