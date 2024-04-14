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        Emniyet şeridi ihlallerine ceza yağdı

        Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridi ihlallerine ceza yağdı. 6 saatlik uygulamada bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 14.04.2024 - 18:31
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        Emniyet şeridi ihlallerine rekor ceza
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        9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler trafikte yoğunluk oluşturdu.

        Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler yasak olmasına rağmen emniyet şeridini kullandı. Ancak emniyet şeridini kullanarak yoğunluktan kurtulmak isteyen sürücüler cezadan kurtulamadı.

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik ekipleri emniyet şeridini kullanan sürücülere göz açtırmadı.

        Ekiplerin 2'şer saat ara ile toplamda 6 saatlik denetimlerinde emniyet şeridi ihlali yaptığı belirlenen 677 araca 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi. Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürüyor.

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        #trafik
        #ulaşım
        #ceza
        #emniyet şeridi ihlali
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