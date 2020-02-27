27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması
- Soruşturma kapsamında, biri emekli 2 polisin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli daha "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Soruşturmada tutuklananların sayısı 14'e yükseldi
Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklananların sayısı 14'e çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, diğer 3 şüpheliyi ''(FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.
Sevk yazısında, sivil şüpheli H.Y'nin aynı soruşturmada tutuklanan G.E. ile örgütsel bağının bulunduğu belirtilerek, bu şüpheliler arasındaki irtibatın örgütün devam eden faaliyetini finanse etmek maksadıyla olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.
Şüpheli S.K'nin emekli polis memuru olduğu, Rize'nin Derepazarı ilçesinde görev yaptığı dönemde şüpheli İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (Verdi'yi şehit eden zanlı) ile sohbet gruplarıyla irtibatlı olduğu anlatılan yazıda, şüphelinin, Sarıcaoğlu ile cinayet tarihine (2018) kadar sürekli irtibatlı olduğu kaydedildi.
Diğer şüpheli polis memuru E.D'nin de İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun da görev yaptığı Derepazarı ilçesinde bir dönem örgüt adına "sorumlu mahrem imam/abi" olduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelinin ifadesine yer verildi. Sevk yazısında şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ancak bunun kabul edilmediği şu şekilde anlatıldı:
''Şüpheliye, örgütle bağlantısının Rize'de başladığı beyanının samimi olmadığı ifade edildiğinde, bu defa polis okulu döneminde örgütle bağlantılı olduğunu söyledi. Şüpheli, İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun İstanbul'daki imamı ile irtibatlı olduğunu anlattı. Kendisinin cinayetle ilişkilendirilebileceği değerlendirilmesiyle buradaki faaliyetlerine ilişkin samimi olmayan kaçamaklı ve eksik biçimde beyanda bulunduğu görüldü. Bu yönde bir kısım teşhis işlemlerine katılmış olsa da ifadesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde aktif polis memuru olarak görev yapmasına rağmen devam ettiği değerlendirilen örgütsel faaliyetlerini gizlemek maksadıyla kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yönelik soyut ve kaçamaklı beyanlarda bulunduğu anlaşılmış olup, bu nedenle de TCK'da yer alan etkin pişmanlık maddeleri kapsamından yararlanamayacağı anlaşılmıştır.''
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de ifadeleri alınan 3 şüphelinin, ''(FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.
Son kararla birlikte soruşturma kapsamında, aralarında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit eden katil zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmış oldu.
,Murat Kaya
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!