06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aktaş başkanlığındaki heyette, Emniyet Genel Müdür yardımcıları Ahmet Şengün ve Erhan Gülveren de hazır bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 kişinin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Aktaş'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; devletinin emrinde ve milletinin hizmetinde olan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle her daim göreve hazır mesai arkadaşlarımla manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.
Hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına bağlı bir anlayışla cennet vatanımızın her köşesinde huzur ve güveni tesis etme, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlama noktasında dün olduğu gibi bugün de görev aşkı, vatanseverlik ruhuyla çalışmalarımıza devam etmekte, bu kutsal emanetin sorumluluğuyla kanımızın ve terimizin son damlasına kadar mücadele kararlılığı, milletimizin duası ve desteği, yasalardan aldığımız güçle yeni hedeflere koşmaktayız.
Türk Polis Teşkilatı, en büyük eseriniz 'Türkiye Cumhuriyetimiz' üzerinde hain emelleri olan her güruha karşı yasaların kendine verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde mücadelesini sürdürecek, tıpkı 15 Temmuz'da verdiği mücadele gibi Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda, 'barış, huzur, emniyet içinde bir Türkiye' idealiyle çalışmalarımızı sürdürecek, ecdadımızdan aldığımız ilham ve güçle istiklal ve istikbalimizi tehdit eden her türlü ihanet odağının kökünü kazıma azim ve kararlılığında olacağız. Aziz hatıranızı daima saygıyla anıyor ve yaşatıyoruz. Ruhunuz şad olsun."
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